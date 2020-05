Papa envia bênção apostólica a D. Manuel Vieira Pinto, o arcebispo perseguido pela PIDE

D. Manuel Linda, bispo do Porto, revela à Renascença a mensagem que recebeu do Vaticano, com a bênção apostólica do Papa Francisco aos familiares de D. Manuel Vieira Pinto, antigo arcebispo de Nampula, que morreu na quinta-feira, aos 96 anos.

"Recebida com pesar a notícia do falecimento de D. Manuel Vieira Pinto, sumo pontífice encomenda ao amor misericordioso de Deus este pastor zeloso e devotado à obra da evangelização, sobretudo nas terras de Moçambique, sendo eleito, em 1967, bispo de Nampula", começa por ler o bispo do Porto.

"Com as suas condolências à Diocese do Porto, berço e último abrigo de D. Manuel, e a Nampula, que apascentou durante 33 frutuosos anos, o Santo Padre concede aos familiares enlutados e a quantos participem do sufrágio na luz da esperança cristã, o conforto da bênção apostólica. Assina este telegrama o Secretário de Estado da sua Santidade, Papa Francisco", termina.

D. Manuel Linda presidiu, na manhã desta sexta-feira, às exéquias fúnebres de D. Manuel Vieira Pinto, um homem de multidões, que face às circunstâncias, teve um funeral com pouca gente, sublinha o Bispo.

"Este homem juntou multidões e era responsável por um Mundo melhor, mas teve de ter um funeral com quatro ou cinco pessoas. A história por vezes é curiosa. O homem das multidões tem uma despedida sem poder juntar muita gente, mas estava muita gente em sintonia", termina o bispo.