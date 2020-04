Morreu D. Manuel Vieira Pinto, arcebispo emérito de Nampula

Nascido em 9 de dezembro de 1923, no lugar de Sanguinhedo, na freguesia de Aboim, concelho de Amarante, D. Manuel da Silva Vieira Pinto foi ordenado padre na Sé Catedral do Porto em 7 de agosto de 1949, após completar os estudos no seminário da Diocese do Porto.

Em 1975, oito anos depois de se ter tornado arcebispo de Nampula, foi eleito presidente da Conferência Episcopal de Moçambique (CEM). Ali, trabalhou ativamente para ajudar a alcançar o fim da guerra entre a Frelimo e a Renamo, cujas atrocidades denunciou publicamente.

"Ainda que discretamente", é recordado na página de Facebook "Antifascistas da Resistência", desempenhou "um importante papel no processo de mediação e das negociações para a paz em Moçambique".

Em 1992, foi homenageado pelo então Presidente da República portuguesa, Mário Soares, com a Ordem da Liberdade. D. Manuel Vieira Pinto abdicou do cargo de arcebispo de Nampula em 2000, altura em que se retirou da vida pública.

À Renascença, o bispo do Porto, D. Manuel Linda, recorda D. Manuel Vieira Pinto como uma “persona non grata do regime” fascista português, devido a ser contra, por exemplo, a Guerra Colonial.

“A verdade é que ele já é um bispo e um sacerdote de outra altura que não a minha. De qualquer maneira, já no meu tempo de estudante eu ouvia falar com frequência de D. Manuel Vieira Pinto, que, como bispo de Nampula, foi o homem defensor dos direitos dos ignígenas de Moçambique e condenador, desde o primeiro momento, do colonialismo e da Guerra Colonial. O que fez dele uma persona non grata para o regime do Estado Novo. Mas será recordado como um dos grandes do Estado moçambicano", lembra o bispo do Porto.