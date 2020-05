Igreja está preparada para o desconfinamento, garante bispo do Porto

Veja também:

O bispo do Porto, D. Manuel Linda, acredita que a Igreja está preparada para o desconfinamento e para as regras que vierem a ser estabelecidas para o retomar das celebrações religiosas com a presença de fiéis.

D. Manuel Linda lembra a capacidade de adaptação da Igreja, que está preparada para continuar a acompanhar os fiéis, no dia seguinte ao Governo ter anunciado que os atos de culto poderão vir a ser retomados em final de maio.

"A Igreja está preparada, como sempre, a servir o povo de Deus, dentro do que as condições permitirem, é assim que faz há dois mil anos. Fez escondidamente nas casas quando havia perseguição, e nas grandes assembleias quando há paz e tranquilidade, e fará de outra forma enquanto as circunstâncias obrigarem. Não podemos antecipar o que aí vem, não sabemos. Servimos a Igreja e a sociedade desta forma, com grupos reduzidíssimos e, quando tivermos possibilidade de fazer grandes concentrações, faremos. Até lá, temos de ajuizar", disse o prelado à Renascença.

Apesar de considerar que o país está pronto para o início do desconfinamento, depois de várias semanas sob estado de emergência, o bispo pede prudência.

"Isso compete aos políticos, que decidiram que sim, e eu também estou convencido que de facto já podemos levantar algumas restrições, mas apenas algum aconselhamento: prudência. Há muita gente a sofrer, com carências económicas gravíssimas, mas não deitemos a perder o que se conseguiu neste período de confinamento", afirma.