Acólitos peregrinam virtualmente ao Santuário de Vila Viçosa

A Peregrinação Nacional dos Acólitos (PNA) realiza-se, este ano, em moldes diferentes, devido à pandemia da Covid-19 que afeta o país.



Não será no Santuário de Fátima com a presença de acólitos das várias dioceses portuguesas, mas será uma “peregrinação interior” ao Santuário de Vila Viçosa, na Arquidiocese de Évora.

“A Direção do Serviço Nacional de Acólitos (SNA) não querendo deixar de assinalar este dia especial para os acólitos portugueses, decidiu organizar uma forma de peregrinação diferente, não menos importante, para esse dia - uma peregrinação interior de oração e súplica a Maria, invocada sob o título de Imaculada Conceição, a Padroeira de Portugal”, refere a nota enviada à Renascença.

O presidente da Comissão Episcopal da Liturgia e Espiritualidade, D. José Cordeiro, na mensagem que dirigiu aos acólitos, exorta à participação “ainda que virtualmente”, pedindo a cada um para manifestar a sua “comunhão neste serviço à Igreja”.

“Com S. José e com Nossa Senhora, acolhe Jesus e acolhe também o repto do evangelho, que o Papa Francisco sublinha no encaminhamento da Jornada Mundial da Juventude 2023, em Lisboa, Jovem eu te ordeno: levanta-te”, desafia o prelado.

O bispo de Bragança-Miranda deixa ainda um desafio aos acólitos: “Levanta-te, participa e sê servidor do altar de Cristo no mundo, a começar pela tua casa”.

O SNA convida todos os acólitos portugueses a estarem virtualmente presentes no Santuário de Nossa Senhora da Conceição, em Vila Viçosa, local a partir de onde a Eucaristia será transmitida "online", através do Facebook do SNA e do Santuário de Vila Viçosa.

A eucaristia será presidida pelo Arcebispo de Évora, D. Francisco Senra Coelho, “na qual agradecerá a Nossa Senhora da Conceição, Padroeira de Portugal, a sua proteção ao País neste tempo de pandemia e agradecerá, ainda, “o seu olhar protetor” à Arquidiocese, da qual é também Padroeira.

O Serviço Nacional de Acólitos é um departamento do Secretariado Nacional de Liturgia, destinado a promover e apoiar o exercício do ministério dos acólitos, segundo as orientações da Igreja.