​Trump telefonou a Marcelo e "elogiou o desempenho português" na luta contra a Covid-19

Donald Trump “elogiou o desempenho português neste surto pandémico e ofereceu toda ajuda que fosse considerada útil e necessária, o que o Presidente português agradeceu”.

“Os dois Presidentes desejaram os maiores êxitos dos dois povos amigos na ultrapassagem da presente situação”, conclui a nota de Belém.

Os Estados Unidos, que registaram a sua primeira morte ligada ao coronavírus no início de fevereiro, são o país mais atingido quer em número de mortos, quer de casos, com mais de 63 mil óbitos em 1,070 milhões de infetados.

Pelo menos 153.947 pessoas foram declaradas curadas, segundo dados divulgados esta sexta-feira pela agência France-Presse.

Após os Estados Unidos, os países mais afetados são a Itália com 27.967 mortos em 205.462 casos, o Reino Unido com 26.711 mortos (171.253 casos), a Espanha com 24.824 mortos (215.216 casos) e a França com 24.376 mortos (167.178 casos).

Portugal ultrapassou esta sexta-feira a fasquia das mil mortes e tem agora um total de 1.007 óbitos confirmados pela Direção-Geral da Saúde (DGS), bem como mais de 25 mil infetados.