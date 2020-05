Jerónimo de Sousa no 1º de Maio: "O vírus mata, mas não podemos esquecer quem tem a vida destruída porque perdeu o emprego”

Veja também:

O vírus mata, mas não podemos esquecer quem tem “a vida destruída porque perdeu o emprego”, disse esta sexta-feira o secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, que esteve presente numa ação de rua da CGTP, em Lisboa, para assinalar o 1º de Maio.



“No quadro desta situação que vivemos da epidemia, mais importante se torna estar aqui com essa presença solidária, uma luta que é de todos os dias”, disse o líder comunista aos jornalistas, na Fonte Luminosa.

Jerónimo de Sousa garante que as ações de rua por ocasião do Dia do Trabalhador decorrem “no respeito pelas diretivas da Direção-Geral da Saúde (DGS), no plano do distanciamento social”, e simultaneamente, representa “uma grande afirmação do 1º de Maio nesta situação difícil em que o país se encontra”.

“Nós hoje assistimos a este problema do vírus que pode matar, que mata, e esquecemos muitas vezes aqueles que têm a sua vida destruída porque perderam o emprego, o seu salário, perderam direitos individuais e coletivos”, alerta o secretário-geral do PCP.