1.º Maio. Bloco pede medidas imediatas para acabar com a precariedade

O Bloco de Esquerda defende mudanças nas leis do trabalho para combater a precariedade. Numa mensagem divulgada nesta sexta-feira para assinalar o Dia do Trabalhador, a coordenadora do partido aponta três medidas de aplicação imediata.

1. Proteger e reforçar a fiscalização, proibindo “todos os despedimentos, mesmo de trabalhadores precários, e a distribuição de dividendos” e com o Estado a “dar o exemplo no que diz respeito aos trabalhadores temporários”.

2. Não deixar qualquer trabalhador que perdeu o emprego sem proteção, diminuindo “os prazos de garantia de acesso ao subsídio de desemprego”, criando “um subsídio de desemprego especial para famílias”, mudando as regras para os trabalhadores a recibo verde e integrando “advogados, solicitadores e agentes de execução na Segurança Social”, entre outras medidas.

3. Garantir a proteção de quem trabalha e preparar o desconfinamento, com “especial proteção aos trabalhadores que fazem parte de grupo de risco, garantindo teletrabalho ou dispensa de trabalho sem perda de remuneração” e “pagamento do subsídio de risco para quem desempenha as funções essenciais e com maior exposição”.