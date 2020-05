Universidade do Minho cria guia para profissionais que lidam com idosos maltratados

A Escola de Psicologia da Universidade do Minho, em colaboração com outros parceiros, construiu um manual para profissionais que lidam com pessoas idosas vítimas de maus-tratos.

A iniciativa é o culminar do projeto europeu “SAFE”, que foi apoiado pelo programa Erasmus+ e incluiu instituições de Portugal, Finlândia, Grécia, Itália e Roménia.

De acordo com o professor José Ferreira Alves, coordenador nacional do consórcio, “foi ainda criado um conjunto de procedimentos “multi-agência” para aqueles profissionais, em geral ligados à saúde, ao serviço social, ao direito e à segurança”.

O documento está acessível online e traz estatísticas, tipos de abusos e agressores, mitos, estudos de caso, procedimentos práticos e um apêndice com exercícios, especialmente destinado a formadores.

O guia contou com contributos de membros das escolas de Psicologia, Enfermagem e Medicina da Universidade do Minho, da Universidade Católica e da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima.

A conceção e intervenção do “SAFE” destacou-se pela perspetiva multi-agência, com diferentes profissionais a aprenderem melhor os limites e potencialidades da sua ação, explica José Ferreira Alves.

O abuso de pessoas idosas pode ser físico, psicológico, material, sexual e ainda, por negligência, controlo ou perseguição.

A ação dos profissionais exige “atentar em fatores de risco da vítima, pistas de violência, ligações a familiares, controlar o trauma e saber os meios de ajuda, entre outros. Por exemplo, sinais suspeitos na pessoa idosa são a demora a procurar cuidados, lesões estranhas, relatos vagos e alterações bruscas do seu comportamento”, realçam os investigadores.