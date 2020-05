Temperaturas altas, mas não é para ir à praia, avisa a Polícia Marítima

Em declarações à Renascença , o comandante José Pereira da Fonseca garante que a Polícia Marítima “vai estar muito visível”, no sentido de “garantir que as recomendações da Direção-Geral da Saúde são acatadas”.

As autoridades estão a preparar as regras e recomendações para a época balnear que se aproxima, que devem ser conhecidas nos próximos dias, mas é certo que as praias terão acesso limitado e haverá novas regras na utilização dos apoios de praia.

Na quinta-feira, o primeiro-ministro revelou, no entanto, que algumas praias vão abrir apenas para atividades desportivas náuticas.

De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e Atmosfera, as temperaturas vão subir em todo o pais, no sábado e sobretudo no domingo, dia que o termómetro no distrito de Beja deve chegar aos 34 graus, aos 32 em Lisboa, aos 29 no Porto e 26 em Faro.