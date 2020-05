Recuperar a economia depende tanto do BCE como do vírus. O que aí vem é “um tsunami” e só na “terra dos sonhos” é que não há austeridade

As previsões mais recentes, nomedamente as do BCE, não auguram um futuro próspero. Antes pelo contrário: a zona euro vai recuar entre 5 a 12% em 2020, uma contração com uma dimensão e velocidade sem precedentes desde a Segunda Guerra. Luís Aguiar-Conraria considera que “é difícil ser otimista” perante tal cenário e admite mesmo que Portugal será dos países mais castigados neste período. E depois.

“Provavelmente seremos dos países da zona euro que mais sofrem, porque temos um efeito muito grande do turismo. Mas as previsões de longo prazo têm muito a ver com a evolução da doença. Portanto, o tempo de recuperação desta crise é absolutamente imprevisível. Os economistas costumavam dizer que os meteorologistas existem para dar credibilidade aos economistas, porque os economistas se enganam sempre nas previsões. Agora precisamos dos epidemiologistas e dos virologistas a ajudar os economistas”, explica.

Segundo o economista, a necessidade de agora reabrir a economia e a sociedade pode ter dois efeitos: um devastador e outro de esperança.

“Há a sensação de que se agora retomamos e se de repente vem uma nova onda do vírus, em setembro ou em outubro, o efeito desmobilizador disso, e até desmoralizador, será muito mais forte do que o que foi agora. Mas se isso não acontecer, renova-se a confiança. E aí a economia retomará mais depressa.”