Precisa de ir ao dentista? DGS emite novas regras, atendimento só com triagem prévia

Assim, todos espaços deverão disponibilizar máscaras cirúrgicas, sempre que os utentes não as tiverem, devendo disponibilizar igualmente solução alcoólica à entrada do consultório, clínica ou serviço. Por outro lado, as salas de espera não podem ter objetos que possam ser manuseados por várias pessoas, como por exemplo revistas ou folhetos.

Os profissionais e consultórios devem ainda proteger com barreiras plásticas ou em papel de alumínio descartáveis as superfícies mais expostas ao contacto com as mãos do gabinete de consulta. A limpeza e desinfeção de todas as superfícies fora do gabinete de consulta deve ser realizada com intervalos entre 1-2 horas. Já nos gabinetes, a limpeza deve ser efetuada após cada consulta.

Remotamente, e antes de cada consulta, o utente deve sempre ser questionado, numa “triagem prévia” sobre possíveis sintomas sugestivos de Covid-19, bem como sobre eventuais contactos recentes com sujeitos infetados. Caso se verifique, a consulta deverá ser reagendada.

Toda a informação detalhada está disponivel no site da DGS.