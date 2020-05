Notícia Renascença. ​Escolas de condução devem recomeçar aulas a 18 de maio

Veja também:

As escolas de condução devem recomeçar as aulas no dia 18 de maio. É esta a expectativa da Associação Nacional dos Industriais de Ensino de Condução Automóvel (ANIECA).



Em declarações à Renascença, o presidente da associação explica que manteve, na quinta-feira, uma reunião com o Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) durante a qual ficou alinhavado um calendário para a retoma da atividade no setor.

“No dia 11 de maio abrimos a parte do secretariado e preparamos as escolas para depois no dia 18 de maio retomarmos as aulas com toda a segurança”, diz Fernando Santos. Quanto aos exames devem ser retomados o mais tardar a 25 de maio.

A associação aguarda agora por uma resposta do IMT na próxima terça-feira para ter a certeza do que este calendário pode ser cumprido.

Fernando Santos garante que as escolas vão estar preparadas para ajustarem as suas práticas aos tempos de pandemia. O IMT ainda não definiu as regras de higiene e segurança necessárias, mas a ANIECA avançou com uma proposta.

"O aluno de máscara e luvas, o automóvel desinfetado de hora e o instrutor, além mas máscara e luvas, deve usar viseira", propõe Fernando Santos, garantindo que a associação vai oferecer estes materiais aos associados.