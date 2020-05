Ministra da Saúde avisa: reabertura gradual não é o fim do dever de confinamento

Veja também:

A ministra da Saúde alerta que o levantar do estado de emergência, e de algumas medidas restritivas, não significa que os portugueses possam, a partir de segunda-feira, sair à rua como se a pandemia do novo coronavírus não existisse. Não cumprir o dever cívico de recolhimento domiciliário continua a constituir um crime de desobediência.

Na conferência de imprensa de atualização da situação pandémica em Portugal, esta sexta-feira, Marta Temido sublinhou que "o recolhimento domiciliário mantém-se como um dever cívico", apesar de o Governo ter optado por um apelo, em vez de uma ordem, para que os cidadãos permaneçam em domicílio, "exceto para deslocações autorizadas".

"O ambiente em que entramos, na passagem do estado de emergência para o estado de calamidade, implica algum alívio de algumas medidas, mas não se espera que, na segunda-feira, os portugueses saiam à rua como se não estivéssemos debaixo de uma situação epidémica que temos de continuar a manter contida", enfatizou.

Relativamente ao incumprimento de orientações da Direção-Geral da Saúde e das autoridades de saúde, a ministra lembrou que "as autoridades de saúde pública têm um poder de autoridade que tem de ser respeitado". Nesse sentido, as orientações em causa "mantêm-se com o enquadramento de incumprimento, de desobediência a uma autoridade", pelo que a sua violação será punida em conformidade.



Marta Temido fez questão de reforçar o discurso do primeiro-ministro, com a garantia de que, se o descer de nível de alerta começar a correr mal, o Governo não terá "vergonha ou rebuço" de dar um passo atrás:

"Este roteiro respeita a previsão de evolução futura da epidemia num contexto favorável. Se o contexto for mais favorável, podemos andar mais depressa, mas se for menos favorável, andaremos mais devagar."