Líder da UGT: "Não é o Banco Alimentar que vai resolver o problema das pessoas, tem que ser o país no seu todo"

Embora não seja possível "antecipar qual vai ser a dimensão" da crise, existe uma "certeza", a de que "o movimento sindical irá fazer tudo o que estiver ao seu alcance para que em diálogo social, em concertação social, com os patrões e com o Governo, encontrar as melhores respostas e dar os seus contributos possíveis para que a situação seja mitigada", afirmou.

"Gostaria, desde já, de dizer aos portugueses e aos trabalhadores que nos próximos meses vamos preparar com o Governo, em concertação social, de forma bilateral com os patrões e o Governo, um conjunto de apoios" para as empresas e para as famílias, salientou Carlos Silva.

"Não é o Banco Alimentar contra a Fome, nem a Cáritas Portuguesa, nem outras instituições de solidariedade social que vão resolver o problema destas pessoas [que estão sem trabalho e com fome], tem que ser o país no seu todo, a encontrar uma resposta social que não deixe ninguém para trás", defendeu Carlos Silva.