Hostel evacuado em Lisboa. Confirmados 20 casos de infeção

Um hostel da cidade de Lisboa, situado na Avenida Almirante Reis, foi evacuado esta sexta-feira depois de terem sido diagnosticados 20 casos de infeção por Covid-19 no local.

A notícia está a ser avançada pela TVI24, que adianta que os 20 infetados, maioritariamente requerentes de asilo, foram retirados do Turkish Style Hostel durante a tarde.

A par dessas, outras 30 pessoas estariam alojadas na mesma pensão e irão agora ser transferidas para a mesquita de Lisboa, onde cumprirão isolamento profilático, avança a CMTV.

Ainda de acordo com o mesmo canal, a operação desta sexta-feira contou com a participação dos bombeiros da Ajuda, da Proteção Civil Municipal de Lisboa, da PSP, e do SEF.

No site da Proteção Civil, está reportada uma operação de evacuação em curso na freguesia de Arroios desde as 16h19, envolvendo 17 operacionais e 10 viaturas.

A 19 de abril, um outro hostel com cerca de 200 pessoas localizado na rua Morais Soares, em Arroios, foi evacuado após detetado um caso de infeção por Covid-19 num dos hóspedes. Em 40 quartos sobrelotados estavam albergadas 187 pessoas de 29 nacionalidades. Depois de feitos testes à Covid-19, foram identificados 136 infetados, que foram transferidos para a baser militar da Ota.