Covid-19: Risco de transmissão português desce para 0,92

A ministra da Saúde revelou, esta sexta-feira, que o risco de transmissibilidade do novo coronavírus, ou "Rt", entre 23 e 27 de abril, em Portugal, foi de 0,92. Valor que representa uma descida relativamente ao divulgado para os dias 16 a 20 de abril, que era de 1,04.

"Segundo dados do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, nos últimos cinco dias de análise, ou seja, entre 23 e 27 abril, o número médio de casos secundários resultantes de um caso infetado, medido em função do tempo, o conhecido 'Rt', foi de 0,92 com uma variação muito ligeira entre regiões. Exatamente este valor nas regiões do Norte e de Lisboa e Vale do Tejo, e um pouco abaixo na região Centro", referiu Marta Temido, na conferência de imprensa diária sobre a Covid-19.