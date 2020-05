​Covid-19. Governo testa 29 mil trabalhadores das creches

Segundo o comunicado do Governo, o programa terá caráter nacional e pretende” testar os cerca de 29 mil trabalhadores das mais de duas mil creches do país”.

No âmbito do levantamento gradual das medidas de desconfinamento, o primeiro-ministro anunciou a reabertura das creches no dia 18 de maio, mas a título opcional, ou seja, os pais que assim o entenderem podem ficar em casa com os filhos, continuando a beneficiar do apoio financeiro que tem sido atribuido. Em junho, esse apoio termina.

Em relação aos apoios a famílias que têm crianças em casa, dos 6 aos 12, estarão em vigor até ao fim do ano letivo, a 26 de junho.



Em entrevista à Renascença, o presidente da Confederação das Instituições Particulares de Solidariedade Social (CNIS) assegurou que as suas associadas estão preparadas para cumprir o calendário definido para a reabertura das creches.



Em Portugal, a Covid-19 já fez 1.007 mortes, entre as 25.351 infetadas, segundo o balanço da Direção-Geral da Saúde desta sexta-feira.