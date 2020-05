Balanço DGS. Portugal passa barreira dos mil mortos e tem mais de 25 mil infetados

Veja também:

O novo coronavírus já provocou em Portugal 1.007 (mais 18 em 24 horas) mortos e 25.351 infetados (mais 306), segundo o boletim diário da Direção-Geral de Saúde.

A região Norte é a que regista o maior número de mortos (578), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (202), do Centro (201) Algarve (13), dos Açores (12) e do Alentejo que regista um caso, adianta o relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24h00 de quinta-feira.



Das mortes registadas, 681 tinham mais de 80 anos, 197 tinham entre os 70 e os 79 anos, 88 entre os 60 e 69 anos, 31 entre 50 e 59, e 10 entre os 40 e os 49.

A taxa de letalidade situa-se agora nos 4% mas sobe para 14,2% nos doentes com mais de 70 anos, calculou a ministra da Saúde.



Há 1.647 pacientes que recuperaram da doença (mais 128).

O relatório desta sexta-feira revela ainda que as autoridades mantêm sob vigilância 29.756, enquanto 3.828 aguardam os resultados das análises.

Este balanço mostra que há uma queda nos internamentos: estão hospitalizadas 892 (menos 76), das quais 154 nos cuidados intensivos (menos 18).

A região Norte continua a registar o maior número de infeções, totalizando 15.231, seguida pela região de Lisboa e Vale do Tejo, com 5.939, da região Centro, com 3.419, do Algarve (331) e do Alentejo (218). Os Açores registam 127 casos de Covid-19 e a Madeira 86, mantendo os números de quinta-feira.

Do total de infetados, 14.983 são mulheres e 10.368 homens.

A faixa etária mais afetada pela doença é a dos 50 aos 59 anos (4.307), seguida da faixa dos 40 aos 49 anos (4.262) e das pessoas com mais de 80 anos (3.967 casos). Há ainda 406 casos de crianças até aos nove anos e 761 de jovens com idades entre os 10 e os 19 anos.

De acordo com o boletim, 44% dos doentes positivos ao novo coronavírus apresentam como sintomas tosse, 34% febre, 25% dores musculares, 20% cefaleia, 18% fraqueza generalizada e 15% dificuldade respiratória. Esta informação refere-se a 86% dos casos confirmados.

O boletim desta sexta-feira indica que há 224 concelhos portugueses com, pelo menos, três casos confirmados de Covid-19. Lisboa (+31), Vila Nova de Gaia (+30), Guimarães (+26), Porto (+17) e Braga (+16) são os concelhos com maior aumento no número de infetados nas últimas 24 horas, segundo a lista da DGS.



Na conferência de imprensa diária de apresentação dos dados, a ministra da Saúde, Marta Temido, deixou um alerta: a substituição do estado de emergência pelo estado de calamidade e a reabertura gradual não significam o fim do dever de confinamento.