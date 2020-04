Anunciado calendário oficial do desconfinamento. Saiba o que muda

1 DE JUNHO

Reabertura de lojas em centros comerciais

Em 1 de junho é a vez das lojas com área superior a 400 metros quadrados, ou inseridas em centros comerciais, retomarem a sua atividade. Aqui, como nas lojas de menor dimensão, o Governo impõe condições para a abertura do comércio. Nas lojas, sendo obrigatório o uso de máscara e o seu funcionamento será a partir das 10h00.

Creches reabrem (sem máscara)

É certo que as “creches com opção de apoio à família” começam a reabrir no dia 18, porém só a 1 de junho haverá a “abertura plena” dos espaços, explicou António Costa. Nesse dia, alem das creches, reabrem também os estabelecimentos que oferecem pré-escolar e ATL. No entanto, ao contrário do que acontece no ensino secundário, a obrigatoriedade de uso de marcaras não se aplicará às crianças.

Como o apoio às famílias é atribuído apenas enquanto os estabelecimentos de ensino estão encerrados por decisão do Governo, o executivo decidiu criar um “período de transição”, entre 18 de maio e 1 de junho, para que os pais possam colocar as crianças quando se sentirem seguros. “Neste período as creches estarão abertas e manteremos o apoio às famílias para que as famílias possam ganhar confiança para voltar a colocar as suas crianças nas creches”, explicou António Costa.

“Eu tanto recebo muitos apelos para que, com a máxima urgência, procedamos à reabertura das creches, como recebo súplicas para que não abramos as creches, porque é um risco para as crianças”, explicou o primeiro-ministro na conferência de imprensa em que apresentou o plano de transição de Portugal do estado de emergência para o estado de calamidade.

Até meados de maio, o Governo vai continuar a trabalhar com as creches para definir regras de higiene, proteção e segurança, que permitam também “preparar e formar o pessoal das creches”, acrescentou.