Guterres critica falta de liderança e solidariedade no combate à pandemia

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU) critica a falta de liderança na resposta ao novo coronavírus e a escassa solidariedade demonstrada pelas potências para com os países mais desfavorecidos.

“Estou particularmente preocupado com a falta de solidariedade com os países em desenvolvimento na resposta à pandemia do novo coronavírus, que pode estender-se como um incêndio, e na resposta aos dramáticos impactos sociais e económicos”, afirmou durante uma conferência de imprensa virtual.

António Guterres lamentou que os dirigentes do G-20 tenham recusado a sua proposta de estabelecer um mecanismo de coordenação das suas ações em resposta à doença e estejam a atuar cada um por seu lado, o que cria o risco de o vírus não desaparecer, mas, sim, que passe de um lado para outro.

“É infeliz que não tenha sido possível para a comunidade internacional encontrar um mecanismo de liderança sólida em relação à luta contra a pandemia”, assinalou.

Questionado sobre essa alegada falta de liderança internacional, Guterres considerou “evidente” que há uma carência e que a comunidade internacional “está dividida no momento em que seria importante mais do que nunca estar unida”.