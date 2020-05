Covid-19. Reino Unido regista mais 739 mortes e ultrapassa as 27 mil

Veja também:

O Reino Unido registou mais 739 mortes de pessoas infetadas nas últimas 24 horas, aumentando para 27.510 o total de óbitos derivados da pandemia covid-19, informou o ministro da Saúde, Matt Hancock.

Foram também identificados 6.201 novos casos de contágio, para 177.454, acrescentou Hancock, que disse que continuam hospitalizadas 15.111 pessoas, mais do que as 15.043 do dia anterior.

Os dados sobre as mortes foram recolhidos até às 17h00 da véspera, mas o número dos testes inclui aqueles que foram feitos até às 09h00 desta sexta-feira.

Desde quarta-feira que este balanço passou a incluir as mortes fora dos hospitais, como lares de idosos ou em residências particulares.

Para acertar os dados, as autoridades sanitárias adicionaram mais das 3.811 mortes registadas desde 2 de março.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 233 mil mortos e infetou mais de 3,2 milhões de pessoas em 195 países e territórios.

Cerca de 987 mil doentes foram considerados curados.

Os Estados Unidos são o país com mais mortos (63.019) e mais casos de infeção confirmados (mais de um milhão).

Em Portugal, morreram 1.007 pessoas das 25.351 confirmadas como infetadas, e há 1.647 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.