Covid-19. Índia estende confinamento por mais duas semanas com medidas para zonas críticas

O Governo da Índia ordenou a extensão do confinamento dos seus 1,3 mil milhões de habitantes até 18 de maio para conter o novo coronavírus, enquanto o país regista 35.043 casos positivos e 1.147 mortes pela covid-19.

A ordem emitida pelo Ministério do Interior avança, também, com novas diretrizes para regular as diferentes atividades nesse período de confinamento, com base nos níveis de risco de propagação entre os estados do país, que serão distinguidos como zonas vermelhas (zonas críticas), verde e laranja com "considerável relaxamento".

A terceira extensão do maior confinamento da história começará a contar a partir de 4 de maio, por mais duas semanas, contabilizando um total de 54 dias sob medidas excecionais devido à pandemia da covid-19.

O Ministério do Interior disse que os distritos identificados como "zonas vermelhas", classificação que tem em conta o número total de casos ativos, a taxa de duplicação e o alcance dos testes, permanecerão sob as medidas mais rigorosas de confinamento.

As áreas consideradas "verdes", onde nenhum caso positivo foi registado em pelo menos 21 dias, serão controladas com um regime diferente que permitirá um retorno parcial à normalidade, desde que sejam mantidas as medidas sanitárias e de segurança.

Na quarta-feira, a Índia ultrapassou oficialmente a barreira dos 1.000 óbitos associados à covid-19, registando cerca de 31.000 casos de infeção, números bem inferiores aos da Europa ou Estados Unidos da América e que estão a deixar os especializas perplexos.