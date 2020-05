"Pandemia teve aspeto positivo. Coloca as instituições a pensar que precisam umas das outras"

Veja também:

O basquetebol foi mais uma modalidade de pavilhão que viu a sua temporada encerrada, devido à crise da pandemia da Covid-19. Em Bola Branca, Manuel Fernandes, presidente da FPB, encontra no meio desta "hecatombe, ciclone ou terremoto", aspetos positivos, ou seja, mostrar "às instituições que precisam umas das outras".

Foi com base nesta premissa que as federações de basquetebol, andebol, patinagem e voleibol se uniram para no meio da adversidade "encontrarem as melhores decisões, mais concertadas e com maior peso", e que permitam "maior capacidade reivindicativa e de influência".

No encontro entre as federações, foi discutida a importância da atribuição de título de campeão, mas todas decidiram não enveredar por esse caminho, tendo em conta que à data da suspensão não havia garantia de que "a continuidade da prova não daria outros resultados desportivos".

Esta não foi uma decisão unânime, como reconhece Manuel Fernandes. O dirigente conta que, apesar de tudo, ninguém duvida que tenha sido tomada "a melhor decisão".