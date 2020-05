Miguel Laranjeiro: "Houve larguíssimo consenso dos clubes para terminar a temporada"

O dirigente refere terem existido "várias reuniões com os clubes da 1.ª divisão e associações", em que se concluiu "não haver hipótese" de continuar a jogar. Alguns manifestaram mesmo a opinião de que a suspensão deveria ter acontecido "mais cedo".

Modalidades dão "sinal de união"

As federações de andebol, basquetebol, patinagem e voleibol determinaram, em conjunto, não atribuir o título de campeão, por estarem as competições ainda numa fase de indefinição na classificação

Outra decisão conjunta foi o critério para definir as representações nas provas europeias de clubes. Sem hesitação, entenderam que "o mérito desportivo", no momento da suspensão, definiria os emblemas que seriam divulgados às federações internacionais. Critério, aliás, que voltou a recolher o apoio "comum e lógico" de todos os envolvidos.

Miguel Laranjeiro congratula-se por, mais uma vez, as modalidades de pavilhão terem dado "um sinal de união ao país". Reforçando o lema de que "estamos todos no mesmo barco" de combate à Covid-19.

Nesta "homenagem ao desporto nacional", o presidente da Federação de Andebol de Portugal sublinha que "as preocupações, desafios e responsabilidades" são transversais.

Também por isso, não foi necessário esperar por uma decisão das entidades governamentais e sanitárias, que ainda não deram luz verde para modalidades de pavilhão. As quatro federações destacam que, ao contrário do futebol, o andebol, o basquetebol, a patinagem e o voleibol são "desportos 'indoor'" e utilizam muitos equipamentos que, nesta fase, "estão fechados", por pertenceram a autarquias, escolas, etc.