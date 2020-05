Vítor Manuel: “É importante o campeonato terminar para encontrar o campeão dentro de campo"

Vítor Manuel acredita que é importante o campeonato regressar, para que a classificação seja determinada dentro de campo.

Em entrevista a Bola Branca, o treinador reconhece que há muitos interesses, mas sublinha que em primeiro está a vida e a saúde pública, e deixa o pedido que o regresso seja feito de uma forma ponderada, e que dê um bom sinal ao resto da sociedade portuguesa.

“Era importante terminar o campeonato para saber quem é o campeão, porque deve ser decidido em campo, assim como quem sobe e quem desce de divisão, quem vai à Liga dos Campeões e quem vai à Liga Europa. Há aqui muitos interesses em jogo, mas o maior interesse, é o interesse da vida e da saúde. O regresso do futebol deve ser uma decisão racional e não emocional. Embora o regresso possa servir de sinal positivo para a sociedade portuguesa”, afirma.

O treinador recorda que os jogadores estiveram limitados no treino, considerando que os atletas dos clubes grandes têm vantagem perante os colegas de profissão de emblemas de menor dimensão,

“Os jogadores treinaram com limitações e de forma individual. Os jogadores dos clubes grandes têm mais condições para treinar até pelos meios disponíveis. Há a grande questão de como as equipas vão reaparecer no campeonato", diz.



No entanto, o Vítor Manuel acredita que, sem adeptos, as equipas pequenas podem retirar dividendos: "Nas equipas de maior dimensão vai faltar a apoio dos adeptos, que é a grande força motriz de uma equipa, e aí penso que os clubes mais pequenos podem gerir melhor as situações”, considera