Jorge Jesus aprova regresso do futebol português

Jorge Jesus aprova o regresso das equipas portuguesas aos treinos, com os olhos postos na retoma da I Liga. Para o treinador do Flamengo, há que "saber conviver" com a Covid-19 e, se os clubes de futebol, que têm condições privilegiadas, não o fizerem, então ninguém o fará.



Em declarações aos jornalistas, no Aeroporto Humberto Delgado, à partida para o Brasil, Jorge Jesus salientou que acha "muito bem" que as equipas de futebol regressem aos trabalhos na segunda-feira.

"Os jogadores são trabalhadores e as equipas dão condições aos seus profissionais que muitas empresas não dão. Os jogadores vão ser testados de duas em duas semanas, os seus familiares vão ser testados. Tomara eu que todos os trabalhadores de todas as empresas pudessem fazer isto. Se puserem oposição às equipas de futebol em treinar, então todas as áreas profissionais têm de parar. Ninguém tem as condições que têm os jogadores de futebol", assinalou o técnico.