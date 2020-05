Polónia tem um plano de regresso ao futebol semelhante a Portugal

Veja também:

O campeonato polaco tem um plano de regresso do futebol muito semelhante ao português, como explica a Bola Branca o avançado Flávio Paixão.

Segundo o jogador de 35 anos, desde 2013 no futebol polaco, os clubes voltam aos treinos nos próximos dias e o campeonato será retomado no final de maio.

"Vamos começar a treinar agora em grupos de quatro e cinco jogadores, são as primeiras indicações que temos. A Liga está planeada para retomar a 30 de maio, ou seja, temos um mês de preparação para os jogadores", diz.

Flávio Paixão está satisfeito pelo regresso do campeonato, para dar "alegrias às pessoas em casa". Jogos serão, como em Portugal, à porta fechada.

"De facto, acho que é uma notícia importante para o futebol, todos estamos felizes, será jogado à porta fechada também, mas o mais importante é que o futebol volte e possamos dar alegrias às pessoas, que estão em casa e não podem trabalhar", diz.

À data, a Polónia regista cerca de 13 mil infetados e 651 mortos devido à Covid-19.

Contrato renovado

Formado no Sesimbra e com uma breve passagem pela equipa B do FC Porto, Flávio Paixão fez toda a carreira no estrangeiro, com passagens pelo Villanovense, Real Jaén e Benidorm, de Espanha, Hamilton, da Escócia, Tractor Club, da ìndia, Slask Wroclaw e Légia Gdansk, da Polónia.

Com 16 golos apontados estas temporada, Flávio Paixão anuncia em Bola Branca que renovou o contrato com o clube que representa desde janeiro de 2016.

"Tenho 16 golos, está a correr muito bem, estamos na luta pelos primeiros lugares e já na meia-final da Taça da Polónia, que é um objetivo. Está a correr muito bem, assinei mais um ano de contrato e estou muito feliz. Quero fazer mais um ano de história, é esse o caminho a seguir", termina.