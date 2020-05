Jorge Jesus regressa ao Brasil com renovação no ar. "Sinto que o Flamengo me quer muito"

Veja também:

Jorge Jesus regressa, esta sexta-feira, ao Brasil e, com ele, leva as dúvidas sobre a renovação do contrato com o Flamengo, que termina dentro de dois meses. A tentação de ficar onde o querem é grande, no entanto, a pandemia da Covid-19 complica os cálculos.

"Tenho de viver o dia a dia, saber o que vai acontecer e, depois, tomar decisões. Tenho dois meses, até para os dirigentes do Flamengo saberem o que é melhor para eles. Quando há uma negociação, tem de haver as duas partes interessadas. Sinto que o Flamengo me quer muito, a nação do Flamengo tem essa mesma ideia, e isso para mim é determinante. Vão ser fatores determinantes para a minha decisão", assumiu o treinador português, em declarações aos jornalistas, no aeroporto.

Jorge Jesus não esconde que as conquistas pelo Flamengo - Brasileirão e Taça Libertadores, além da final do Mundial de Clubes - motivam-no para continuar e dar seguimento ao trabalho desenvolvido.

"Ter conquistado tudo no Flamengo e sentir que criámos uma grande equipa é um dos fatores que me motivam muito mais. Também a forma como tenho sido tratado", assinalou o técnico, de 65 anos.