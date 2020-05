Miguel Oliveira espera que o Mundial de MotoGP regresse o mais rápido possível

Veja também:

Em entrevista a Bola Branca, Miguel Oliveira, piloto da KTM de MotoGP, mostra forte desejo pelo regresso à competição, revelando que esta pausa não tem sido fácil

O calendário de MotoGP está cada vez mais curto. As provas da Alemanha, Holanda e Finlândia foram anuladas e a previsão é que as competições arranquem apenas a 9 de agosto com o Grande Prémio da República Checa.

“As sensações já foram várias. Desde estar um bocadinho desesperado pelo campeonato não começar, ficar um pouco ansioso porque havia uma data para começar o campeonato. As três primeiras semanas foram as mais complicadas, porque havia constantes alterações ao calendário e fazia-me sonhar com um possível regresso", recorda.

No entanto, com o passar do tempo, o piloto português teve de se conformar com a realidade da suspensão das provas.

"Após a terceira semana já demos quase tudo como perdido, porque começamos a ver de uma forma mais natural que as coisas não vão recomeçar com a brevidade que eu gostaria. Aprende-se a aceitar, e nós os portugueses temo-nos adaptado a uma realidade nova com esta pandemia. Falar de desporto numa altura em que a saúde pública é o mais importante, é quase um luxo. Temos de viver com fé e com esperança de regressar o mais rápido possível”, afirma.