Erros da Segurança Social deixam milhares de trabalhadores sem salário em abril

"O IBAN estava introduzido. Houve aqui mais uma vez, por parte, da Segurança Social, um perder de tempo a notificar as empresas sobre este aspeto, que não estava correto. As empresas tinham o IBAN registado, portanto houve ali um erro na leitura por parte da Segurança social e isso é importante que se admita", aponta a bastonária.

Relativamente à falta do preenchimento do IBAN, denunciada pela ministra do Trabalho , há uma semana, Paula Franco desmente e sublinha que esse número foi desde logo disponibilizado, para que o salário fosse depositado na conta do trabalhador.

Em declarações à Renascença , a bastonária pede que a Segurança Social "seja expedita" a resolver o problema."Houve um resvalar do prazo de pagamento para maio e é isso que tem de ser dito, independentemente da forma como os processos foram enviados. Inclusivamente os contabilistas receberam notificações a dizer: 'O seu processo está bem, mas envie outra vez'. Ora, isto não é, obviamente, admissível."

Erros da Segurança Social deixam milhares de trabalhadores sem salário neste final do mês de abril, de acordo com a bastonária da Ordem dos Contabilistas. Paula Franco sublinha que a situação é inadmissível e que o Governo devia admitir que, afinal, os trabalhadores que estão em "lay-off" só vão receber o salário em maio.

Os processos com erros foram devolvidos e, caso se(...)

O primeiro-ministro anuncia esta quinta-feira o plano do Governo para o levantamento gradual das restrições à atividade social e económica até 1 de junho, com as primeiras medidas a entrarem em vigor já na segunda-feira.

António Costa deverá comunicar este conjunto de medidas, assim como a substituição do atual estado de emergência pela declaração de calamidade pública, no final da reunião do Conselho de Ministros.

Na semana passada, o primeiro-ministro adiantou que o plano de "desconfinamento" será adotado em três fases, a primeira já a partir de segunda-feira, em que poderão reabrir pequenos estabelecimentos comerciais de bairro.

Em Portugal, morreram 973 pessoas das 24.505 confirmadas como infetadas, e há 1.470 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

Portugal é o 20.º país do mundo com mais óbitos e o 18.º em número de infeções.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 224 mil mortos e infetou mais de 3,1 milhões de pessoas em 193 países e territórios.