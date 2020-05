Empregadas domésticas e a Covid-19. “A limpeza é agora fundamental, mas o medo de ter pessoas em casa é superior”

O retrato mais aproximado que tem da realidade é dado ao STAD pelas trabalhadoras que fazem serviços de limpeza em empresas e depois “trabalham como domésticas”. “Algumas delas ficaram sem trabalho”, anuncia.

Ainda assim, Vivalda acredita que há “um conjunto grande de trabalhadoras com rendimentos diminuídos”. “É uma situação preocupante aquela que se passa com as trabalhadoras domésticas, muitas delas não têm outro rendimento que não seja esse.”

As dificuldades de chegar a estas profissionais emerge do facto de as próprias não saberem os direitos que têm. “Pensam: ‘Contratou-me e agora não precisa de mim e pode mandar-me embora’”, explica Vivalda.

Sobre este tema, o da precariedade do trabalho doméstico, o secretário-geral da ONU, António Guterres, escreveu num artigo de opinião no Observador que “as mulheres estão desproporcionalmente representadas em empregos mal remunerados e sem benefícios, como trabalhadoras domésticas, trabalhadoras temporárias, vendedoras ambulantes e em serviços de pequena escala, como cabeleireiros”.

“A Organização Internacional do Trabalho (OIT) estima que quase 200 milhões de empregos serão eliminados apenas nos próximos três meses, muitos deles exatamente nestes setores. À medida que perdem o seu emprego remunerado, muitas mulheres lidam com um grande aumento da sua carga de trabalho enquanto cuidadoras devido ao encerramento de escolas, à sobrecarga dos sistemas de saúde e às crescentes necessidades das pessoas idosas”, pode-se ler nesse texto do antigo primeiro-ministro.

É a própria OIT que escreve que as “trabalhadoras(es) domésticas(os) representam uma parte significativa da força de trabalho global no emprego informal e estão entre os grupos de trabalhadoras(es) mais vulneráveis”.

Governo cria apoio

Entretanto, para apoiar os trabalhadores do serviço doméstico com filhos pequenos e que tenham contratos de trabalho – lembre-se que há uma grande quantidade de pessoas sem contratos nesta atividade − vão poder ficar em casa com eles e ter direito ao apoio excecional à família já criado para trabalhadores por conta de outrem.