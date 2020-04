​Realizador Pedro Costa premiado nos Estados Unidos

O realizador português Pedro Costa foi distinguido com o Prémio Golden Gate “Persistence of Vision”, atribuído pelo Festival de Cinema de São Francisco, nos Estados Unidos. Segundo a produtora Midas Filmes, este galardão “celebra cineastas cuja obra vai para além das tradicionais fronteiras do cinema narrativo”.



Este que é um dos mais antigos festivais de cinema da América, foi cancelado este ano devido à pandemia de Covid-19, mas decidiu manter, na sua edição 63 a atribuição dos prémios.

Organizado pelo Cineclube de São Francisco, o festival distinguiu o trabalho de Pedro Costa.

“Nas suas nove longas-metragens, Pedro Costa tem tratado as lutas quotidianas e espirituais das pessoas marginalizadas, demonstrando um incomparável domínio da luz e da sombra”, explica a produtora em comunicado.

Este Prémio Persistence of Vision que já foi atribuído a artistas como Robert Frank, Matthew Barney, Johan van der Keuken, Kenneth Anger e Errol Morris, é agora atribuído a Pedro Costa numa altura em que o mais recente filme do realizador – Vitalina Varela – tem recolhido amplo reconhecimento. Estreou em fevereiro, nos Estados Unidos e já está “disponível nos videoclubes das televisões e na Filmin”, sublinha a Midas Filmes.