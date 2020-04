​Santuário de Fátima convida crianças a fazer “peregrinação do coração”

Veja também:

Com a habitual peregrinação das crianças a aproximar-se e sem saber ainda como vai ser este ano devido à pandemia de Covid-19, o santuário de Fátima dá início, esta sexta-feira a uma iniciativa de preparação das crianças que as convida a rezar com o santuário durante o mês de Maria.



“Peregrinação do coração: a alegria de ser santo” estará disponível em suporte digital, proporcionando um itinerário interior em cinco etapas.

Visa mostrar que “a santidade ou a vida em Deus não é senão esta transformação que produz uma alegria profunda e verdadeira e assim aconteceu com os pastorinhos de Fátima, a quem a Virgem Maria, logo na primeira Aparição, em 13 de maio, infundiu no peito uma luz intensa na qual se viram a si mesmos em Deus, que era essa luz, levando-os à oferta total do coração a Deus e à mudança de vida”, refere uma nota de imprensa do santuário.

Enquadrando-se no contexto da celebração do centenário da primeira imagem de Nossa Senhora do Rosário de Fátima e do centenário da morte de Santa Jacinta Marto – duas efemérides que o Santuário comemora em 2020 -, o itinerário é proposto através de uma banda desenhada a ser completada pelas crianças, disponível em suporte digital para ser descarregada e impressa.

Em declarações à sala de imprensa do santuário de Fátima, a irmã Sandra Bartolomeu, da congregação das Servas de Nossa Senhora, explica que “pela mão de Santa Jacinta Marto e com os olhos postos na «Senhora tão bonita» resplandecente da beleza de Deus, as crianças são desafiadas a pequenas tarefas semanais que culminam com a representação do próprio coração, como oferta a Deus”.

Sandra Bartolomeu deseja que “esta proposta, a ser acolhida e realizada por cada criança individualmente ou em família, possa ajudar a tornar o coração de cada um mais belo, à semelhança do coração de Maria, cheio da luz de Deus”.

Para complementar a iniciativa, semanalmente será lançado um vídeo

A Peregrinação Nacional das Crianças é uma das mais importantes que o santuário recebe ao longo do ano há mais de 40 anos, mas, devido à pandemia de Covid 19, a sua realização ainda não é certa. Em cada ano é proposto um tema específico que serve de mote para reflexão e celebração e, no mês de maio, decorre sempre uma campanha idêntica a esta.

Este ano, e devido à excecionalidade do momento, que obriga a que a catequese seja feita em moldes diferentes, a divulgação destes materiais é feita em colaboração com o Secretariado Nacional de Educação Cristã.