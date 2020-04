Morreu D. Manuel Vieira Pinto, arcebispo emérito de Nampula

D. Manuel Vieira Pinto, arcebispo emérito de Nampula entre 1967 e 2000, morreu esta quinta-feira. Tinha 96 anos.

Nascido em 9 de dezembro de 1923, no lugar de Sanguinhedo, na freguesia de Aboim, concelho de Amarante, D. Manuel da Silva Vieira Pinto foi ordenado padre na Sé Catedral do Porto em 7 de agosto de 1949, após completar os estudos no seminário da Diocese do Porto.

Reconhecido pela postura antifascista que assumiu durante o Estado Novo, contrária à posição oficial da Igreja, chegou a ser convidado a integrar o Conselho de Estado pelo general António Spínola nos primeiros dias após o 25 de abril de 1974, convite que recusou.

Antes disso, chegou a ser detido pela polícia política (PIDE) e foi forçado ao exílio pelo Governo de Salazar em 1958, depois das eleições presidenciais a que se candidatou o general Humberto Delgado.

Nessa altura, o bispo do Porto enviou o padre Manuel Vieira Pinto para Roma, a fim de estudar o movimento «Por um mundo melhor», dirigido pelo padre Ricardo Lombardi. Mais tarde, seria D. Manuel Vieira Pinto a introduzir este movimento de cristãos em Portugal.