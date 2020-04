“Conversas em Valbom”. Jesuítas de Évora falam sobre a pessoa, a vida e o mundo

O padre António Vaz Pinto é o primeiro convidado da iniciativa “Conversas em Valbom” que arranca, em Évora, na sexta-feira, primeiro de maio.



“São conversas entre um convidado e um dos jesuítas da comunidade de Évora”, explica à Renascença um dos organizadores, o padre Fernando Ribeiro.

“Aproveitando este tempo de confinamento pretendemos conversar com pessoas, com alguma notoriedade no Alentejo, para que possam falar sobre si e a sua visão sobre o mundo”, explica o sacerdote.

A Comunidade Jesuíta ao serviço da arquidiocese de Évora, a residir às portas da cidade alentejana, na Quinta de Valbom, da Fundação Eugénio de Almeida, “empresta” o nome à iniciativa. As “Conversas em Valbom”, destinadas a todos, vão decorrer às sextas-feiras, a partir das 21h30, através do canal Youtube do Casarão – Pastoral Universitária de Évora.

O padre António Vaz Pinto, que integra agora a Comunidade Jesuíta eborense, é o primeiro convidado. De uma família originária de Arouca, o sacerdote nasceu em Lisboa, em 1942. Em 1965, entrou para o noviciado da Companhia de Jesus em Soutelo (Braga), tendo-se licenciado em Filosofia, em 1970, e em Teologia, em 1975, na Alemanha. Em 1974 foi ordenado sacerdote.

Esteve vários anos ligado à Pastoral Universitária, em Coimbra e Lisboa, foi Alto-comissário para a Imigração e Minorias Étnicas, foi diretor da revista Brotéria e reitor da Igreja de São Roque e capelão da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

Tendo Évora como destino apostólico, António Vaz Pinto, s.j., foi nomeado pelo arcebispo D. Francisco Senra Coelho, para o ano pastoral 2019/2020, capelão da Santa Casa da Misericórdia de Évora.

“Pretendemos realizar cinco conversas, todas, em torno da própria pessoa, da sua vida, da sua experiência e do seu olhar sobre o mundo”, sublinha o padre Fernando Ribeiro, a propósito da temática intrínseca à iniciativa.

Para além do sacerdote jesuíta António Vaz Pinto, há outros oradores confirmados, nomeadamente o professor da Univerdade de Évora, José Alberto Machado e Ana Paula Amendoeira, Diretora Regional de Cultura do Alentejo.

A Comunidade Jesuíta que trabalha na arquidiocese de Évora é responsável pela Pastoral Universitária e colabora com a CVX Além-Tejo. Os jesuítas celebram também a Eucaristia, de domingo a 5ª feira, na Igreja do Espírito Santo, em Évora, às 19:15.

Mais recentemente, no ano académico 2017-2018, abriram na cidade-museu, um novo espaço para o apoio aos estudantes universitários, o Casarão, orientado pelo padre Fernando Ribeiro. A casa, com várias salas, cozinha e capela, fica em pleno centro histórico e é um local de encontro dos estudantes, onde podem estudar e, em simultâneo, ter uma oferta de formação humana e espiritual