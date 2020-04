Cardeal António Marto apela à oração do Rosário

O bispo da diocese de Leiria-Fátima, cardeal António Marto, defende, em carta pastoral publicada esta quinta-feira, a importância da oração para aumentar a união espiritual em tempo de isolamento social.

Na carta intitulada “O Rosário, oração dos simples”, D. António Marto salienta que “o isolamento social neste tempo ajuda a valorizar a oração, a sentir-se mais unidos espiritualmente em família e mais fortes para superar a provação atual”.

Lembrando o pedido feito pelo Papa Francisco na carta publicada a 25 de abril, em que o Santo Padre dava destaque à oração do terço como expressão do amor à Virgem Maria, o cardeal diz que quer unir-se “ao apelo do Santo Padre e fazer eco dele para a nossa diocese, onde ouvimos Nossa Senhora a pedir aos pastorinhos num tempo dramático da história da humanidade: 'Rezem o terço todos os dias para alcançar a paz para o mundo e o fim da guerra'."

Realçando a simplicidade do terço, pois “pode fazer-se em qualquer lugar ou hora do dia, de modo individual, em grupo, família ou comunidade, com a maior simplicidade”, o prelado acrescenta que “mesmo se nos distraímos, podemos oferecer essas distrações a Nossa Senhora.”

Envolver e ensinar as crianças

Lembrando os pastorinhos de Fátima “que levaram a sério o pedido de Nossa Senhora”, D. António Marto apela ao envolvimento das crianças, sugerindo que “as crianças mais pequeninas podem rezar somente três ave-marias, as maiores dez e os adolescentes todo o rosário, quer dizer, os cinco mistérios”, e pede ainda que se aproveite “para explicar o sentido da oração e de cada uma das fórmulas que compõem o rosário.”

Aos adultos, o cardeal pede que as ensinem “de modo pedagógico, prático, gradual e progressivo, de acordo com a sua idade”, salvaguardando que “elas podem intervir também dizendo alguma intenção.”

Para captar a atenção, acrescenta o bispo da diocese de Leiria-Fátima “é bom fazer a oração diante do cantinho preparado para o efeito, pondo nele uma imagem de Nossa Senhora, uma vela acesa e porventura flores.”

Para ajudar neste processo, o Serviço Diocesano da Catequese está a publicar uma proposta de oração do terço para cada dia do mês, adaptada a crianças e adolescentes. Essas propostas podem ser descarregadas aqui.