Veja os números que motivaram António Costa a avançar com o levantamento de restrições

Uma capacidade de testagem superior à média da União Europeia, um risco de transmissibilidade do novo coronavírus inferior a 1 e uma taxa de ocupação de unidades de cuidados intensivos que ronda os 55% foram os critérios apontados, esta quinta-feira, por António Costa para o levantamento gradual de restrições em Portugal.

Na conferência de imprensa de apresentação do plano de desconfinamento, o primeiro-ministro adiantou que o risco de crescimento exponencial do número de casos de infeção pela Covid-19, previsto no início do mês de março, foi combatido com sucesso e “ ao longo destes dois meses foi possível verificar redução significativa do risco de transmissibilidade da doença”.



"[O R0] chegou a atingir um valor de 2.53. Tem vindo a diminuir progressivamente, tem tido uma média de 0.92. Todas as regiões do país têm, neste momento, um R0 inferior a 1", garantiu.