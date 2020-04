Veja o número de casos de Covid-19 por concelho. Ponte de Sor junta-se à lista da DGS

Lisboa ocupa o topo da tabela com um total 1465 infetados com o novo coronavírus, seguida de Vila Nova de Gaia (1377) e Porto (1219).

Matosinhos (+59), Vila Nova de Gaia (+52), Braga (+51), Guimarães (+40) e Gondomar (+34) são os concelhos com maior aumento no número de infetados nas últimas 24 horas, segundo a lista da DGS. De acordo com o mesmo documento, 90 municípios registam aumento no número de casos confirmados de Covid-19.

Ponte de Sor, município do distrito de Portalegre, junta-se à lista da DGS com três casos confirmados.

Dados divulgados esta quinta-feira, no boletim epidemiológico diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) , revelam que há 220 concelhos portugueses com, pelo menos, três casos confirmados de Covid-19.

Portugal regista 989 mortes (mais 16 em 24 horas) e 25.045 infetados (mais 540), de acordo com o boletim diário da Direção-Geral de Saúde. Há ainda a registar 1.519 recuperados da doença.

A região Norte é a que regista o maior número de mortos (566), seguida da região Centro (198), de Lisboa e Vale do Tejo (199), do Algarve (13), dos Açores (12) e do Alentejo que regista um caso, adianta o relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24h00 de quarta-feira.

Durante a conferência de imprensa desta quinta-feira, a diretora-geral da Saúde afirmou que a epidemia de Covid-19 em Portugal está em queda. "A epidemia não está a crescer. Todos os dias temos novos casos, mas a curva, apesar de altos e baixos, é uma tendência decrescente."

O primeiro-ministro anuncia esta quinta-feira o plano do Governo para o levantamento gradual das restrições à atividade social e económica até 1 de junho, com as primeiras medidas a entrarem em vigor já na segunda-feira. António Costa deverá comunicar este conjunto de medidas, assim como a substituição do atual estado de emergência pela declaração de calamidade pública, no final da reunião do Conselho de Ministros.

Portugal é o 20.º país do mundo com mais óbitos e o 18.º em número de infeções.