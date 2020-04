Reabrir a sociedade vai reforçar imunidade de grupo. “Ou morremos da cura ou conseguimos sobreviver”

Quanto tempo e quanto dinheiro, consegue estimar?

Diria que, pelo menos, até haver uma vacina. Lembre-se que os testes moleculares dão-nos uma fotografia do momento. Uma pessoa que testa negativo, testa negativo naquele momento. Isso não significa que, 10 dias depois, não esteja infetada. Isso quer dizer que vamos ter testes regulares a pessoas que não têm qualquer sintoma para assegurar que não estão infetadas.

Se a vacina chegar daqui a seis meses, pelo menos até essa data vai haver milhares de testes a serem realizados. Estamos sempre a falar de muitos milhões de euros na realização regular de testes ao longo tempo.

No caso do I3S, já nos estamos a preparar para que a atividade de testes que estamos a realizar continue durante muito tempo. Para não assustar os investigadores, prefiro dizer isto de forma pausada. Por isso, digo que, pelo menos, até setembro vamos testar. Só que, sendo realista, vamos testar até ao fim do ano ou, se calhar, vai tornar-se uma atividade regular do instituto nos próximos seis ou oito meses.

A 31 de março, a Organização Mundial de Saúde (OMS) alertava para fraudes com diagnósticos in vitro para a Covid-19. Isto significa que corremos o risco de estar a trabalhar com equipamentos falsificados?

Creio que não. Eu julgo que esse alerta da OMS vai no sentido de identificar kits de testes serológicos que são muito pouco fiáveis. Aliás, Espanha teve essa situação, encomendaram kits que não foi possível utilizar.

E em Portugal, existe esse problema?

Acho que o Infarmed está a fazer um trabalho muito meticuloso. Os diferentes kits estão a ser alvo de intenso estudo, sobretudo ao nível dos resultados que estão a ter noutros países. Penso que isso está acautelado, porque, na minha opinião, Portugal tem um sistema de saúde que, desde a legislação ao controlo, está muito bem estruturado.

Os kits que utilizamos têm uma fiabilidade entre os 98% e os 99%. Sabendo o Infarmed que os testes têm essa capacidade, não correremos esse risco. Mas o problema pode, também, ter sido outro. Pode acontecer que o teste serológico tenha sido utilizado como se fosse molecular. Ou seja, fazer-se um teste serológico sem, antes, saber se a pessoa contactou com o vírus.

É o que está a acontecer no Brasil, mas isso não é um teste diagnóstico, logo não permite dizer se a pessoa está infetada.

Esse teste, insisto, só permite determinar se essa pessoa teve o vírus em algum momento, não permite fazer uma despistagem a priori.

A vacina é a grande esperança para o controlo da doença. Admite que venha a ser administrada com periodicidade idêntica à da gripe, ano a ano, ou uma dose será suficiente?

Só poderemos saber isso quando se fizer a sequência do material genético do vírus, para determinar, exatamente, a taxa de alteração.

No caso do vírus Influenza, temos de tomar vacinas anuais, porque o material genético do vírus está em constante mutação e os anticorpos que criamos no espaço de um ano podem ser ineficazes no ano seguinte, porque o novo vírus pode ter alterações no seu material genético e produz proteínas que são ligeiramente diferentes e, nesse caso, o nosso sistema imunitário não estará preparado para o vírus, daí a necessidade de termos esta vacina anual.

No caso da Covid-19, os resultados são bastante claros. Há 11 tipos diferentes e, desses 11 tipos diferentes, há um que aparenta ser o mais disseminado em todas as regiões do mundo.