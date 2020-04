​Pré-requisitos de acesso ao ensino superior com novas datas

Veja também:

A Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior (CNAES) alterou o calendário da avaliação dos pré-requisitos para candidatura às universidades e politécnicos, deixando de haver duas fases para realização das provas.



Segundo uma deliberação da CNAES, publicada esta quinta-feira em Diário da República, a avaliação dos pré-requisitos que são exigidos por algumas instituições do ensino superior – como por exemplo provas de aptidão física, atestados que garantam a ausência de problemas de saúde, ou provas de conhecimentos de música, dança ou artes visuais - realiza-se, este ano, durante uma única fase, que termina em 30 de junho.

A certificação dos pré-requisitos avaliados deverá ser feita até 10 de julho.

Os candidatos ao ensino superior continuam, no entanto, a ter a possibilidade de se inscrever, até ao dia 15 de junho, numa época especial do processo de avaliação. As datas para a realização desta época especial não estão definidas, mas os resultados devem ser publicados até 31 de julho.

O Governo já tinha adiado a realização dos exames nacionais do secundário, devido à suspensão das aulas presenciais em todos os estabelecimentos de ensino, em 16 de março. Apenas os alunos do 11.º e 12.º anos poderão regressar às escolas, para ter aulas presenciais de preparação para os exames.