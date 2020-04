"Post" em branco torna-se viral nas redes em defesa da cultura em Portugal

Veja também:

À primeira vista, parece que está com um problema de rede e que a imagem ainda não carregou, mas não. É mesmo um "post" em branco o que está a encher o perfil de muitos artistas plásticos, atores, poetas, escritores, fadistas e outras pessoas do mundo das artes. Em comum têm um "hashtag" que diz “unidos pelo presente e futuro da cultura em Portugal”



É a forma que o setor está a usar para protestar publicamente contra a situação de dificuldade que enfrenta desde a paragem da atividade, devido à pandemia de Covid-19. A tela em branco mostra o descontentamento de um número substancial de profissionais das artes que não está abrangido por qualquer uma das medidas e soluções anunciadas pelo Governo de António Costa.

Ainda ontem, a Academia Portuguesa de Cinema divulgava um inquérito que revelava que 80 por cento dos profissionais do cinema e audiovisual estavam sem salário. Situação não menos precária vivem por estes dias, bailarinos, atores, músicos, e técnicos das artes do espetáculo que ficaram sem trabalho, com o sem-número de cancelamentos.

No texto que acompanha a imagem branca publicada, sobretudo nas redes sociais Instagram e Facebook, pode ler-se que mais de uma dezena de estruturas que representam o setor, como a Plateia - Associação de Profissionais das Artes Cénicas; o CENA-STE - Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculos, do Audiovisual e dos Músicos ou a Acesso Cultura assinam o manifesto «Unidos pelo presente e futuro da Cultura em Portugal»