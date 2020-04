Portugueses viajaram mais do que nunca em 2019

Os portugueses fizeram, em 2019, 24,5 milhões de viagens, batendo o recorde da última década. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, esta evolução foi sobretudo dinamizada pelas viagens ao estrangeiro, que cresceram 24,7%, representando 12,7% do total.



Perto de metade do total de viagens (49,4%) foram feitas em férias, recreio e lazer. A visita a familiares e amigos motivou 38,7% das deslocações e as viagens profissionais e de negócios representaram 8,2% do total.

As viagens de turismo dentro do país também aumentaram. No total, mais 9% dos portugueses foram para fora cá dentro. A região Centro foi o destino escolhido por um terço destes viajantes, ultrapassando o Norte do país, que perdeu peso como destino de férias. A Área Metropolitana de Lisboa manteve a terceira posição, com 17,4% das escolhas.

No que toca às viagens ao estrangeiro, Espanha e França mantiveram os primeiro e segundo lugares. Itália foi o terceiro país mais escolhido, e a Grã-Bretanha o quarto. Três quartos das viagens dos portugueses ao estrangeiro tiveram lugar dentro da União Europeia.

Quando saíram do país, 90% dos portugueses optaram por ir com tudo previamente marcado. O recurso à internet para fazer as reservas continua a crescer. No ano passado, 24,2% das viagens e alojamentos foram marcados desta forma.

Em média, cada viagem durou perto de seis dias (5,45). No que toca a dormidas, o alojamento particular gratuito continua a dominar, mas os hotéis reforçaram a sua posição, acolhendo 27% dos viajantes.