Missas: Levantamento de restrições a partir do último fim de semana de maio

O primeiro-ministro, António Costa, revelou, esta quinta-feira, que as restrições às celebrações comunitárias "de todas as religiões" começarão a ser levantadas no fim de semana de 30 e 31 de maio.

As normas para o regresso à normalidade serão estabelecidas "de acordo com regras a definir entre a DGS e confissões religiosas", disse Costa, durante uma conferência de imprensa realizada aós o Conselho de Ministros.



António Cosya revelou que vai declarar o estado de calamidade a partir de 3 de maio, depois de mês e meio de estado de emergência.