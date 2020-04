Ministra da Saúde admite que podia ter recomendado uso geral de máscaras mais cedo

Veja também:

A ministra da Saúde, Marta Temido, reconhece que podia ter antecipado a recomendação do uso generalizado de máscaras, como medida de contenção da pandemia do novo coronavírus.

Em entrevista a um podcast do PS, a governante assumiu que, se tivesse na altura a informação que tem agora, a decisão inicial teria sido outra.

"Se soubesse que a posição final do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças era aquela que foi, designadamente com todas as cautelas que tem em relação à possibilidade de utilização de mascaras comunitárias, que era uma coisa que nem sequer existia em termos de nomenclatura, digamos assim, teria antecipado essa solução. Mas, infelizmente, esse exercício de ver o filme até ao fim, conseguir antecipar o fim e tomar uma conduta compatível com esse fim é só para os mágicos", observou a ministra.