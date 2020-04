Máscaras de proteção à venda nos supermercados Continente e Pingo Doce

Veja também:

Os grupos Sonae e Jerónimo Martins, que detêm os supermercados Continente e Pingo Doce, respetivamente, começaram a vender máscaras de proteção para a Covid-19 nas suas lojas em Portugal, numa altura em que o Governo anuncia medidas de reabertura da economia e desconfinamento.



O Pingo Doce colocou na quarta-feira à venda máscaras descartáveis nas 443 lojas espalhadas pelo país, a um preço de 44 cêntimos + IVA por unidade.

Na ilha da Madeira, as máscaras estarão disponíveis a partir de sábado.

“Vendidas em caixas de 50 unidades, as máscaras estão actualmente a ser comercializadas com o IVA a 23%, que será atualizado para 6% assim que for publicado o respetivo diploma legal em Diário da República”, adianta o grupo Jerónimo Martins.

As máscaras descartáveis são constituídas por três camadas de proteção, tendo elásticos laterais facilmente ajustáveis, sublinha.

Desde a semana passada, o grupo Sonae vende máscaras “made in” Portugal por 10 euros, ficam a 20 cêntimos a utilização

São feitas em fábricas portuguesas, em colaboração com a comunidade científica, são de tecido, reutilizáveis e protegem de vírus e bactérias.

Em comunicado, a Sonae explica que as máscaras MOxAd-Tech são antimicrobianas, foram desenhadas e fabricadas em Portugal, uma parceria com a Adalberto de Santo Tirso, o centro tecnológico CITEVE, o Instituto de Medicina Molecular da Universidade de Lisboa e a Universidade do Minho.