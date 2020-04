Livrarias, museus, teatros e cinemas com abertura gradual

Veja também:

Os espaços culturais vão ter várias fases de reabertura e de forma gradual. As livrarias, bibliotecas e arquivos são os primeiros a abrir, já na próxima segunda-feira.

De acordo com o documento hoje divulgado pelo Governo, no final do conselho de ministros, as livrarias poderão abrir dia 4, “independentemente da área”, ou seja, não se aplica a limitação até 200 metros seguida para outros espaços comerciais.

António Costa que, no final do Conselho de Ministros, se referiu ao dia 18 de maio como o dia em que “daremos um passo em frente”, confirmou que será no Dia Internacional dos Museus, a 18 de maio, que os museus, monumentos e palácios terão ordem para voltar a abrir as portas. Nesse mesmo dia, abrem também as galerias de arte e salas de exposições similares.

Segundo o documento que saiu do conselho de ministros, a 1 de junho vão abrir as salas de cinema, teatros, salas de espetáculos e auditórios. O primeiro-ministro referiu, no Palácio da Ajuda, que “as atividades culturais podem assim, a partir de dia 1 de junho, ter atividade ao vivo”. Contudo, o executivo faz uma ressalva, estes equipamentos culturais abrirão “com lugares marcados, lotação reduzida e distanciamento físico”.

Nas palavras de António Costa, a cultura “foi dos primeiros setores a ser encerrado e dos que mais duramente foi atingido” pela crise provocada pela pandemia de Covid-19.