Lisboa. Hospital de Santa Maria com horário alargado de consultas

Um pouco por todo o país, os hospitais começam a preparar-se para retomar a atividade não urgente. No hospital de Leiria, por exemplo, o serviço de urgência já regressou ao local habitual e as equipas de médicos e enfermeiros voltaram aos serviços originais. Já os gabinetes de consultas externas voltam a abrir.

Os utentes têm de usar mascara cirúrgica, desinfetar as mãos e medir a temperatura antes de entrarem. Quanto a acompanhantes só são permitidos se forem imprescindíveis.

O primeiro-ministro anuncia esta quinta-feira o plano do Governo para o levantamento gradual das restrições à atividade social e económica até 1 de junho, com as primeiras medidas a entrarem em vigor já na segunda-feira.

António Costa deverá comunicar este conjunto de medidas, assim como a substituição do atual estado de emergência pela declaração de calamidade pública, no final da reunião do Conselho de Ministros.

Em Portugal, morreram 973 pessoas das 24.505 confirmadas como infetadas, e há 1.470 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

Portugal é o 20.º país do mundo com mais óbitos e o 18.º em número de infeções.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de Covid-19 já provocou mais de 224 mil mortos e infetou mais de 3,1 milhões de pessoas em 193 países e territórios.