Graça Freitas. "A nossa epidemia de Covid-19 está francamente a descer"

Questionada pelos jornalistas sobre Portugal começar a desconfinar com uma taxa de contágio ("R") de 1, quando a Alemanha o começou a fazer com uma taxa de 0,7, a diretora-geral da Saúde respondeu que o "R" não é o único indicador a ter em conta e que a reabertura da economia vai ser monitorizada com muita atenção para não haver retrocessos na luta contra a Covid-19.

Do ponto de vista da epidemia o “R” é apenas “um dos fatores que devem ser tidos em conta”, sublinha. Tudo indica que os novos cálculos do "R" venham para valores mais baixos, acredita Graça Freitas, porque nos últimos dias não houve nenhum grande foco da doença.

“Temos de ter vários parâmetros e tem de haver um equilíbrio entre a dinâmica da epidemia e a dinâmica do desconfinamento. É nesse equilíbrio que vamos ter de viver nos próximos tempos e, por isso, é tão importante que mesmo desconfinando tenhamos de continuar a observar novas regras de controlo e prevenção da infeção", defende Graça Freitas.

O Governo vai anunciar esta quinta-feira o calendário oficial de reabertura da economia e da sociedade portuguesa. Será um plano com medidas distribuídas por várias fases, que será reavaliado de duas em duas semanas. O estado de emergência termina a 2 de maio e na segunda-feira, dia 4, o pequeno comércio de rua já vai poder abrir portas.

Portugal regista 989 mortes (mais 16 em 24 horas) e 25.045 infetados (mais 540), de acordo com o boletim diário da Direção-Geral da Saúde. Há ainda a registar 1.519 recuperados da doença.

A região Norte é a que regista o maior número de mortos (566), seguida da região Centro (198), de Lisboa e Vale do Tejo (199), do Algarve (13), dos Açores (12) e do Alentejo que regista um caso, adianta o relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24h00 de quarta-feira.

Evolução da Covid-19 em Portugal