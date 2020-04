​Governo altera restrições aos funerais

Veja também:

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou esta quinta-feira a alterações das restrições aos funerais no âmbito da pandemia de Covid-19.

Costa diz que continua a vigorar "a regra de que compete aos presidentes de câmara enquanto autoridades locais de Proteção Civil a definição do limite máximo do número de pessoas que podem participar num funeral”, mas considerou que em alguns casos “têm sido excessivas”.

Continuam a existir limitações durante o estado de calamidade, que vai entrar em vigor na próxima semana, mas todos os familiares serão autorizadas a participar nas cerimónias fúnebres.



"Mantemos a regra que compete às autarquias e autoridades de saúde a definição do limite máximo de pessoas que podem participar num funeral, mas reconhecendo que as regras, em alguns pontos do país, têm sido excessivas, que esse limite não permitirá limitar participação do número de familiares", avança o primeiro-ministro.