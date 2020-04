DGS prepara norma específica para reabertura das creches. "O risco nunca será zero"

Veja também:

A Direcção-Geral de Saúde (DGS) está a preparar uma norma específica com procedimentos de segurança para as creches.

Na conferência de imprensa de atualização da situação da pandemia do novo coronavírus, esta quinta-feira, Graça Freitas reconheceu que crianças tão pequenas "dificilmente acatam medidas de saúde pública, mas há outras medidas genéricas que podem ser tomadas". Razão pela qual haverá recomendações talhadas para estes estabelecimentos.

"Estamos a preparar uma norma, especificamente, para cuidados a ter com estas crianças tão pequenas. Será publicada essa norma para, quando as creches forem abertas, minimizar o risco. Mas temos, também, de pensar que, minimizando o risco, o risco nunca será zero. Vamos é fazer tudo para o controlar, mesmo com crianças pequenas, que têm de ser supervisionadas sempre por adultos, para obedecerem a determinadas regras mínimas de higiene", referiu.



As creches vão abrir a 18 de maio e, se a evolução da pandemia o permitir, o pré-escolar, dos três anos até à entrada na escolaridade obrigatória, bem como os ATL deverão abrir a 1 de junho.

Portugal regista 989 mortes (mais 16 em 24 horas) e 25.045 infetados (mais 540) pelo novo coronavírus, de acordo com o boletim diário da Direção-Geral da Saúde. Há, ainda, a registar 1.519 recuperados.